Siyonist İsrail’den yine soykırım: 2’si çocuk 13 Filistinli katledildi

NUSAYRAT VE GAZZE' YE SALDIRILAR Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir grup vatandaşa yönelik saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Kuzeydeki Gazze kentinde bir evin bombalanması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yermuk Stadyumu yakınlarındaki sığınma merkezine saldırıda ise 2 çocuk katledildi.

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'yi bombalayan İsrail, sivilleri zorla sürdüğü sözde "güvenli bölgeleri" dahi hedef almaya devam ediyor. Görgü tanıkları, sığınma merkezleri, evler ve sivillerin toplandığı noktaların doğrudan vurulduğunu aktardı.

ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ HEDEF ALINDI



Saldırılardan biri ise eş-Şati Mülteci Kampı'nda yaşandı. İsrail ordusu, Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi vurdu. Hastane kaynaklarına göre, saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, "Ebu Silmiyye bu sırada görev başındaydı." dedi.

SİYONİST İSRAİL EVLERİ HAVAYA UÇURDU

İsrail savaş uçakları gece boyunca Tel el-Hava Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı, sabah saatlerinden itibaren de patlayıcılarla evleri havaya uçurmaya devam etti.