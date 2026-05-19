Haberler

Dünya Haberleri

Siyonist İsrail'in Gazze'de ablukası sürüyor: 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Siyonist İsrail'in Gazze'de ablukası sürüyor: 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 1,6 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulanarak, sınır kapılarının açılması ve gıda, yardım ile tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 19:07

Filistin Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine denk gelen 1,6 milyon kişinin, insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

"DURUM KÖTÜLEŞİYOR" Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) kuruluşunun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan "yüz binler" seviyesine düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi ve Batı Şeria üzerindeki Filistin yönetiminin yetkisini güçlendirmek ve ulusal kurumların çalışmalarını sürdürmek için ortaklarla çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.