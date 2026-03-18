Siyonist İsrail’in gerçek yüzü

Siyonist İsrail, 28 Şubat'ta kirli emelleriyle İran savaşını başlattı. ABD'yi de savaşa sürükledi. Dünyanın neredeyse tamamı İsrail'in başlattığı çatışmayla boğuşuyor. Siyonistler ise arka planda Gazze'den Batış Şeria'ya ya da Mescid-i Aksa'dan İbrahim Camii'ne veya Lübnan'dan Suriye'ye kadar işgalini ve zulmünü yayıyor. İsrail rejimi, Batı Şeria'da terör estiyor ve sessiz bir katliam yapıyor.

ADIM ADIM İLHAK

İşgal altındaki Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırlayan İsrail, bu süreçte Yahudi sivil teröristleri devreye sokarak Filistinlilere yönelik insanlık tarihine kapkara leke olarak geçecek zulümlerde bulunuyor. İsrailli işgal askerleri, Batı Şeria'da aileleri katlediyorlar, Filistinliler dükkânlarını aylardır açamıyor, Yahudi terörist yerleşimciler evleri yakıyor, Filistinlilerin koyunlarını çalıyorlar, topraklarını gasp ediyorlar, ağaçlarını kesiyorlar... Yahudi teröristler, Filistinli çocukları araçlarıyla eziyor, işgal askerleri camileri ve düğünleri basıyor. İsrail askerlerinin, eşinin önünde Filistinli bir babaya cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

22 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Önceki gün bayramlık almaktan dönen bir ailenin aracına 70 kurşun sıktılar. Hamile kadın, 2 çocuğu ve eşi yaşamını yitirdi. Dün de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğu daha taş attıkları gerekçesiyle şehit ettiler. İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

GAZZE'DE SOYKIRIM SÜRÜYOR

Ateşkese rağmen insani yardımlar ulaştırılamıyor ve Gazze'nin geleceği hâlâ belirsiz. Enkaz altında 10 binden fazla Filistinli var, 20 bin yaralı ve hasta tahliye edilmeyi bekliyor. İsrail'in abluka ve engellemeleri altındaki Gazze'de, sağlık sistemi için hayati öneme sahip jeneratör yakıtı ve yedek parçaların girişinin İsrail tarafından engellenmesi, hastanelerde krizi derinleştiriyor. İşgalci İsrail ordusu katletmeye de devam ediyor.

ÇOCUKLARI HEDEF ALARAK FİLİSTİN NESLİNİ YOK ETMEK İSTİYORLAR

BİRÇOK uluslararası kuruluş tarafından hazırlanan raporlarda İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı bir şekilde hedef alarak bir nesli yok etmeye çalıştığı ortaya kondu. Gazze soykırımında 20 binden fazla çocuğu öldürdüler. 2000 ile 2023 arasında yaklaşık 12 ila 13 bin Filistinli çocuğun İsrail tarafından tutsak edildiği tahmin ediliyor. Çocukların yüzde 86'sı dövüldüğünü, yüzde 69'u ise çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.