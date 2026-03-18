Siyonist İsrail’in gerçek yüzü: Sistematik terör, adım adım ilhak

Siyonist İsrail, 28 Şubat'ta kirli emelleriyle İran savaşını başlattı. ABD'yi de savaşa sürükledi. Dünyanın neredeyse tamamı İsrail'in başlattığı çatışmayla boğuşuyor. Siyonistler ise arka planda Gazze'den Batış Şeria'ya ya da Mescid-i Aksa'dan İbrahim Camii'ne veya Lübnan'dan Suriye'ye kadar işgalini ve zulmünü yayıyor. İsrail rejimi, Batı Şeria'da terör estiyor ve sessiz bir katliam yapıyor.

ADIM ADIM İLHAK

İşgal altındaki Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırlayan İsrail, bu süreçte Yahudi sivil teröristleri devreye sokarak Filistinlilere yönelik insanlık tarihine kapkara leke olarak geçecek zulümlerde bulunuyor. İsrailli işgal askerleri, Batı Şeria'da aileleri katlediyorlar, Filistinliler dükkânlarını aylardır açamıyor, Yahudi terörist yerleşimciler evleri yakıyor, Filistinlilerin koyunlarını çalıyorlar, topraklarını gasp ediyorlar, ağaçlarını kesiyorlar... Yahudi teröristler, Filistinli çocukları araçlarıyla eziyor, işgal askerleri camileri ve düğünleri basıyor. İsrail askerlerinin, eşinin önünde Filistinli bir babaya cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.