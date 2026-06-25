Siyonist İsrail’in saldırıları eğitimi olumsuz etkiledi: Lübnan'da lise bitirme sınavları iptal edildi
Lübnan Eğitim Bakanı Rima Karami, 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırılarının eğitimi olumsuz etkilediği ifade ederek, üniversiteye geçişte esas alınan bu yılki lise bitirme sınavlarının (Bakalorya) iptal edildiğini belirtti. Karami, bunun yerine genel ve teknik lise öğrencilerine okul içi değerlendirme sonuçlarına göre başarı belgesi verileceğini belirtti.
Basın toplantısı düzenleyen Karami, Bakanlar Kurulunun genel ve teknik "bakalorya sınavlarını" iptal etme kararı aldığını duyurdu.
OKUL İÇİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA GÖRE BELGE VERİLECEK
Karami, bunun yerine genel ve teknik lise öğrencilerine okul içi değerlendirme sonuçlarına göre başarı belgesi verileceğini belirtti.
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, çok sayıda okul da barınma merkezine dönüştürüldü.
İsrail saldırıları nedeniyle eğitimleri sık sık kesintiye uğrayan öğrenciler ile veliler, resmi sınavların iptal edilmesini talep ediyordu.
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