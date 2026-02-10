Siyonist İsrail’in son 24 saatteki saldırılarında 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

586 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 717 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 586 kişinin öldürüldüğü, 1558 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu sürede enkaz altından ise 717 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 37'ye, yaralı sayısının da 171 bin 666'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.