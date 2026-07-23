Siyonist İsrailli bakanı Türkiye korkusu sardı! “Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir”

İsrail merkezli Israel Hayom, İran'ın bölgedeki etkisinin zayıflamasının Türkiye'ye nüfuzunu genişletmek için yeni fırsatlar sunduğunu ve Ankara'nın artan bölgesel etkinliğinin İsrail'de yakından takip edildiğini yazdı. Gazeteye konuşan İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin Türkiye öncülüğünde güç kazandığını savundukları Sünni ekseniyle yeni bir rekabet dönemine hazırlanması, ABD'ye olan savunma bağımlılığını azaltması ve yeni ittifaklar geliştirmesi gerektiğini öne sürdü.

Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir. Bu imkansız bir senaryo değil; yarın sabah bile gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.

Siyonist İsrailli bakan Türkiye'yi hedef aldı. İsrail Diaspora Bakanı Amihai Chikli, bir konferansta yapığı açıklamada, "İsrail'in Türkiye ile bir savaşa hazırlanması gerektiğini" savundu.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ YENİ BÖLGESEL DENGE MERCEK ALTINDA

İsrail merkezli Israel Hayom'a göre, Tel Aviv yönetimi, İran ekseninin zayıfladığı bir dönemde Türkiye'nin öncülüğünde ve Katar'ın desteğiyle bölgede Sünni bloğunun yeniden şekillenmesini yakından izliyor. Gazete, Türkiye'nin İsrail'in Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güzergahlarda önemli bir ticaret merkezi haline gelmesini engellemeye çalıştığını ileri sürerken, Ankara'nın Orta Doğu'daki aktif çatışma bölgelerinde de etkisini giderek genişlettiğini savundu.

Israel Hayom, yaşanan rekabetin geleneksel anlamda doğrudan bir savaşa dönüşmediğini ancak Türkiye'nin son dönemde attığı adımların İsrail üzerinde sürekli bir baskı oluşturduğunu iddia etti. Haberde, İran ekseninin zayıflamasıyla İsrail'in karşısında "yeni ama eski bir bölgesel güç merkezi" olarak tanımlanan Sünni bloğunun yükselişe geçtiği değerlendirmesine yer verildi.

"İSRAİL STRATEJİK BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE"

Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) kıdemli uzman olan Profesör Kobi Michael, Israel Hayom'a yaptığı değerlendirmede, İsrail'in "stratejik belirsizlik" içerisinde bulunduğunu söyledi. Michael, "İsrail, askeri başarılarını stratejik bir sonuca, yani yeni bir bölgesel mimari şekillendirmeye dönüştüremeyeceği bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

Emekli Albay Profesör Gabi Siboni ise Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselişine dikkati çekerek, Ankara'nın Orta Doğu'daki etkisini artırmaya yönelik kapsamlı bir strateji izlediğini savundu. Siboni, "Türkiye liderliğindeki Sünni eksen güç kazanıyor. Türkiye'nin hedefi Orta Doğu'daki gücünü tesis etmektir. Somali'de büyük bir askeri üssü var ve Hindistan'dan İsrail üzerinden dünyanın geri kalanına uzanan ticaret koridoruna meydan okumaya çalışıyor. Türkiye, Pakistan ve Suriye üzerinden alternatif bir rota oluşturmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.