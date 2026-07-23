Siyonist İsrailli bakanı Türkiye korkusu sardı! “Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir”
İsrail Diaspora Bakanı Amihai Chikli'nin Türkiye'yi hedef alarak İsrail'in olası bir savaşa hazırlanması gerektiğini savundu.
Siyonist İsrailli bakan Türkiye'yi hedef aldı. İsrail Diaspora Bakanı Amihai Chikli, bir konferansta yapığı açıklamada, "İsrail'in Türkiye ile bir savaşa hazırlanması gerektiğini" savundu.
Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir. Bu imkansız bir senaryo değil; yarın sabah bile gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.
İsrail merkezli Israel Hayom, İran'ın bölgedeki etkisinin zayıflamasının Türkiye'ye nüfuzunu genişletmek için yeni fırsatlar sunduğunu ve Ankara'nın artan bölgesel etkinliğinin İsrail'de yakından takip edildiğini yazdı. Gazeteye konuşan İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin Türkiye öncülüğünde güç kazandığını savundukları Sünni ekseniyle yeni bir rekabet dönemine hazırlanması, ABD'ye olan savunma bağımlılığını azaltması ve yeni ittifaklar geliştirmesi gerektiğini öne sürdü.
TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ YENİ BÖLGESEL DENGE MERCEK ALTINDA
İsrail merkezli Israel Hayom'a göre, Tel Aviv yönetimi, İran ekseninin zayıfladığı bir dönemde Türkiye'nin öncülüğünde ve Katar'ın desteğiyle bölgede Sünni bloğunun yeniden şekillenmesini yakından izliyor. Gazete, Türkiye'nin İsrail'in Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güzergahlarda önemli bir ticaret merkezi haline gelmesini engellemeye çalıştığını ileri sürerken, Ankara'nın Orta Doğu'daki aktif çatışma bölgelerinde de etkisini giderek genişlettiğini savundu.
Israel Hayom, yaşanan rekabetin geleneksel anlamda doğrudan bir savaşa dönüşmediğini ancak Türkiye'nin son dönemde attığı adımların İsrail üzerinde sürekli bir baskı oluşturduğunu iddia etti. Haberde, İran ekseninin zayıflamasıyla İsrail'in karşısında "yeni ama eski bir bölgesel güç merkezi" olarak tanımlanan Sünni bloğunun yükselişe geçtiği değerlendirmesine yer verildi.
"İSRAİL STRATEJİK BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE"
Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) kıdemli uzman olan Profesör Kobi Michael, Israel Hayom'a yaptığı değerlendirmede, İsrail'in "stratejik belirsizlik" içerisinde bulunduğunu söyledi. Michael, "İsrail, askeri başarılarını stratejik bir sonuca, yani yeni bir bölgesel mimari şekillendirmeye dönüştüremeyeceği bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.
Emekli Albay Profesör Gabi Siboni ise Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselişine dikkati çekerek, Ankara'nın Orta Doğu'daki etkisini artırmaya yönelik kapsamlı bir strateji izlediğini savundu. Siboni, "Türkiye liderliğindeki Sünni eksen güç kazanıyor. Türkiye'nin hedefi Orta Doğu'daki gücünü tesis etmektir. Somali'de büyük bir askeri üssü var ve Hindistan'dan İsrail üzerinden dünyanın geri kalanına uzanan ticaret koridoruna meydan okumaya çalışıyor. Türkiye, Pakistan ve Suriye üzerinden alternatif bir rota oluşturmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİL'E "YENİ İTTİFAKLAR KURUN" ÇAĞRISI
Israel Hayom'a konuşan araştırmacılar, İsrail'in İran ve Türkiye başta olmak üzere bölgedeki güç merkezleri ve onların etki alanlarının yanı sıra ABD yönetimiyle ilişkilerinde de yeni bir stratejik model benimsemesi gerektiğini savundu. Uzmanlar, İsrail'in ABD'ye tam bağımlılık yerine savunma alanında mümkün olan en yüksek düzeyde özerklik sağlaması ve bölgede yeni ittifaklar geliştirmesi gerektiğini ileri sürdü.
Siboni, "Son zamanlarda Amerikan askeri yardımının kademeli olarak azaltılmasını savunuyorum ve başbakan da bu yönde ilerliyor." dedi. İsrail'in savunma alanında yalnızca ABD'ye bağımlı olmaması gerektiğini belirten Siboni, "Amerikan mühimmatına olan bağımlılığımızı azaltmaya başlamamız ve kendi savunma sanayimizi geliştirmek için Güney Kore, Hindistan ve Japonya gibi diğer ülkelerle iş ortaklıkları kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE HER ÇATIŞMA BÖLGESİNE ETKİLİ BİR OYUNCU OLARAK GİRİYOR"
Habere göre, Türkiye'nin yalnızca Orta Doğu'da değil, Doğu Akdeniz'den Güney Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada artan etkinliği de İsrailli uzmanların gündeminde yer alıyor. Profesör Kobi Michael, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye, Lübnan ve Suriye de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki her çatışma bölgesine etkili bir oyuncu olarak giriyor.
Yunanistan ve Kıbrıs açıklarındaki münhasır ekonomik bölgelerde faaliyet gösteriyor ve Mısır ve Pakistan ile bağlarını güçlendiriyor. Bu adımların aynı zamanda gösterici bir önemi de var." dedi. Michael, Türkiye'nin Pakistan başta olmak üzere bölgedeki ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin İsrail açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini savundu.
"PAKİSTAN'IN NÜKLEER GÜÇ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"
Michael, Türkiye ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin savunma alanındaki yakınlaşmasına işaret ederek, "Türkiye ve Pakistan da dahil olmak üzere Sünni blok üyeleri bir savunma ittifakı kurmaya çalışıyor ve Pakistan'ın nükleer bir güç olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilere de değinen Michael, "Aynı zamanda Trump ve Erdoğan'ın çok sıcak ilişkileri var. Bu da İsrail'in hedeflerine ulaşma yeteneğini önemli ölçüde zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.