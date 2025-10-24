Siyonist İsrailli grup Gazze’ye giden yardım tırlarını durdurdu
İsrail’de aşırı sağcı bir grup, Gazze Şeridi’ne gönderilen insani yardım tırlarının geçişini engelledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, “Tzav-9” adlı aşırı sağcı dernek üyeleri, sabah erken saatlerde Kisufim Sınır Kapısı’na giden yolu kapatarak tırların geçişini saatlerce durdurdu.
Gazze'ye giden yardım tırlarının önlerini kesen Siyonist İsrailliler, Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolu kapattı. Tırların saatlerce hareket etmesine izin vermedi.
TIRLARIN ÖNÜNDE SLOGAN ATTILAR
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İsrail bayrakları taşıyan aşırı sağcı grubun yardım tırlarının önünü kestiği ve yüksek sesle sloganlar attığı görüldü.
Bölgeye gelen İsrail polisinin ise olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.
GAZZE'YE SADECE 986 TIR İNSANİ YARDIM GİRDİ
Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Filistinli kaynaklar, bu sayının çok altında yardım ulaştığını belirtiyor.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 10-20 Ekim tarihleri arasında Gazze'ye yalnızca 986 tır insani yardımın girebildiği bildirildi.