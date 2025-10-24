Siyonist İsrailli grup Gazze’ye giden yardım tırlarını durdurdu

GAZZE'YE SADECE 986 TIR İNSANİ YARDIM GİRDİ

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Filistinli kaynaklar, bu sayının çok altında yardım ulaştığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 10-20 Ekim tarihleri arasında Gazze'ye yalnızca 986 tır insani yardımın girebildiği bildirildi.