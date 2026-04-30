Siyonist İsrailliler 2 Filistinliyi darp etti: Batı Şeria'da bir baba ve oğlu yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, Kuzey Ağvar'ın Ayn Hılve bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu Filistinli bir baba ve oğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, tedavi için hastaneye nakledildiler.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

EN AZ 1154 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör