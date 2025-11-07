Siyonist İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere ait evleri yıktı

Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi bölgesinde yasa dışı yerleşim dosyalarını takip eden Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik saldırılarını artırdığını belirtti.

Bişarat, İsraillilerin, Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktığını belirtti.

"AMAÇ FİLİSTİNLİLERİ TAMAMEN BÖLGEDEN ÇIKARMAK"

Bişarat, yıkımların Ürdün Vadisi'ni Filistinlilerden tamamen boşaltma çabasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bişarat, söz konusu evlerin iki yıl önce İsrail güçlerince yıkıldıktan sonra yeniden yapılan evler olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.