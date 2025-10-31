Siyonist İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilerin beldesine saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Deyr Dibvan beldesine saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, bir grup gaspçı İsrailli, Ramallah kentine bağlı beldeye cuma namazı sırasında baskın düzenledi.
Gaspçı İsraillilerin, Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan'a saldırdığı, camiye hasar verdikleri ve Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdikleri belirtildi.
Beldedeki Filistinliler ile gaspçı İsrailliler arasında arbede yaşandığı ifade edildi.
BATI ŞERİA'DA 250'DEN FAZLA YASA DIŞI YERLEŞİM
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.
Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla gaspçı İsrailli kalıyor.
Gaspçı İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.