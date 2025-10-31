Siyonist İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilerin beldesine saldırdı

BATI ŞERİA'DA 250'DEN FAZLA YASA DIŞI YERLEŞİM

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla gaspçı İsrailli kalıyor.

Gaspçı İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.