Siyonist İsrailliler Batı Şeria’da gazetecilere ve yabancı aktivistlere saldırdı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan çiftçi, gazeteci ve yabancı aktivistlerden 16 kişinin darp sonucu yaralandığı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ZEYTİN HASADI SIRASINDA SALDIRDILAR

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Beyta Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Hamayil, İsraillilerin beldenin Cebel Kammas bölgesinde zeytin hasadı yapanlara saldırdığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.