Siyonist İsrailliler, Filistinlilere ait 300 koyun ile safkan bir Arap atını çaldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sabah saatlerinde Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesinde Filistinlilere ait bir çiftliğe baskın düzenledi.

300 KOYUN İLE SAFKAN ARAP ATI GASP EDİLDİ

İsrailli saldırganlar, Filistinli Yusuf Fevvaz Avavede'ye ait çiftlikten yaklaşık 300 koyun ile safkan bir Arap atını gasbetti.

İsrail ordusunun sabaha karşı Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör