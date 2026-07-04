Siyonist İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ümm Safa köyünün kırsalına saldırarak 4 koyunu çaldı.

"PLASTİK KAPLI METAL MERMİLERLE ATEŞ AÇILDI"

Ümm Safa Köy Konseyi Başkanı Mervan Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına köy sakinlerinin engel olmaya çalıştığını, bunun üzerine bölgeye gelen İsrail askerlerinin Filistinlilere plastik kaplı metal mermilerle ateş açtığını söyledi.

Saldırıda 3 Filistinli yaralanırken, Sabah, Ümm Safa'nın her yönden gasbedilen Filistin topraklarıyla çevrildiğini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle köylülerin arazilerine ulaşamadığını belirtti.

İSRAİLLİLER FİLİSTİNLİLERE BİBER GAZIYLA SALDIRDI

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in güneydoğusundaki Halayil el-Levz bölgesinde Filistinlilere biber gazıyla saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 2 Filistinlinin gazdan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gasbedilen topraklarda ise yaklaşık 250 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör