Siyonist katile 3’lü kıskaç

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eşzamanlı misilleme yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eşzamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi. Uluslararası fotoğraf ajanslarında savaşın başından beri ilk kez misilleme saldırısında ölenlerin ceset torbalarıyla taşındığı görüntüler geldi. Gece saatlerinde İsrail'e iki ayrı füze saldırısı gerçekleştirildi. İsrail hava savunma radarları saldırıyı önceden tespit edemedi. Erken uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasıyla sirenler, saldırı gerçekleştiği esnada çalmaya başladı. Küme başlıklı füzelerle yapılan saldırıda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Savaşın başından bu yana ilk kez İsrail'e 1-2 dakika arayla iki ayrı saldırı yapıldı. İsrail hava savunma sistemleri sınıfta kaldı. Hayfa, Galile ve Akko'da yaşayanlar gece yarısından sabaha kadar 18 kez sığınağa indi. İsrail'in merkezindeki Beyt Şemeş yakınlarına isabet eden İran füzesi nedeniyle 3 kişi yaralandı. Füzenin düştüğü yerde dev bir çukur açıldı. İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

AĞIR KAYIP YAŞADILAR

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Dabla kasabasında İsrail askerlerine pusu kurdu. Bir Merkava tankının hedef aldığı saldırıda, paraşütçü ve mühendislik birliklerine bağlı İsrail askerleri ağır kayıp yaşadı. İsrail medyası, saldırıda 24 askerin öldüğünü ve yaralandığını yazdı. Saldırıda üst düzey bir subayın da yaralandığı öne sürüldü. İsrail helikopterleri yaralı işgalcileri Safed, Nahariya ve Hayfa'daki hastanelere nakletti.

HUSİLER İLK FÜZEYİ ATTI 'DEVAMI GELECEK' DEDİ

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, ordunun "savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Yemen'den güney İsrail'e doğru füze fırlatıldığını tespit ettiğini" bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "Bu operasyon, İran'daki mücahitlerin ve Lübnan'daki Hizbullah'ın gerçekleştirdiği kahramanca operasyonlarla eşzamanlı olarak yapılmış ve Allah'ın izniyle hedeflerine başarıyla ulaşmıştır. Operasyonlarımız Allah'ın yardımıyla, ilan edilen hedefler gerçekleşene ve tüm cephelerde saldırılar durana kadar devam edecektir" denildi.

ABBAS ERAKÇİ: İSRAİL SUÇLARININ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Turmp'ın İran'ın enerji altyapısını 10 gün vurmayacağını duyurmasına rağmen İsrail önceki gece ağır saldırılarda bulundu. İran'da İsfahan ve Huzistan bölgesindeki çelik fabrikası, Fars'taki bir çimento tesisi ve İsfahan'daki iki elektrik üretim tesisi hedef alındı. Sabah saatlerinde ise Buşehr bölgesine yakın Deyyir Limanı'ndaki metanol tesisi vuruldu. Saldırıları üstlenen siyonist ordu, "50 uçak İran'da 3 farklı bölgede bulunan nükleer tesisler ile silah üretim tesislerini hedef aldı" ifadelerini kullandı. Yezd kentindeki İran'ın nükleer programının bir parçası olan 'Sarı Kek Üretim Tesisi' hedef alındı. "Ağır Su Nükleer Tesisi de bu saldırılarda vuruldu. Buşehr kentine yakın bölgedeki nükleer tesisin avlusu üçüncü kez hedef alındı. Tesis, İran'ın elektriğinin yüzde 2'sini üretiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi "İsrail, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini iddia ediyor. Ancak saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "Altyapılara ve ekonomik merkezlere yönelik saldırılar karşısında düşmana kesin ve sert bir yanıt vereceğiz. Bölge ülkelerinden düşmanlarımızın savaşı onların üzerinden sürdürmesine izin vermemelerini istiyoruz" dedi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NE SALDIRI

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin hedef alındığı bildirildi. Mehr Haber Ajansı haberinde, Tahran'daki üniversiteye saldırı düzenlendiğine yer verdi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu. Nükleer teknoloji alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı ileri sürülen üniversitenin Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Said Şemkadri, 23 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında evinin hedef alınması sonucu ölmüştü.