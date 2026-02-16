Siyonist lince karşı küresel dayanışma

Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü olan Francesca Albenese, katliamcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki soykırımını hazırladığı raporlarla hem belgeleyen hem de dünyaya duyuran bir isim. Tek kişilik bir ordu gibi çalışan Albenese'e karşı harekete geçen siyonist çevreler, BM raportörünün istifasını talep ediyor. Almanya ve Fransa'nın başını çektiği ülkeler gerekçe olarak Albenese'in "İsrail'i düşman" ilan etmesini gösterdi. Bu linç kampanyasına büyük tepki gösteren küresel kamuoyuna sanatçı, yazar ve oyuncular da destek veriyor. Önceki gün Filistin için Sanatçılar grubundan yayımlanan bir mektupta "İnsan haklarının ve dolayısıyla Filistin halkının var olma hakkının savunucusu olan Francesca Albanese'ye tam destek" sunulduğu kaydedildi.

'İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI'

Mektupta, "Dünyanın her köşesinde, gücün artık kanun olmamasını isteyen, 'kanun' kelimesinin gerçek anlamını bilen sonsuz sayıda insan var" denildi. Destekçiler arasında oyuncular Mark Ruffalo ve Javier Bardem, Nobel ödüllü yazar Annie Ernaux ve İngiliz müzisyen Annie Lennox da vardı. Geçtiğimiz hafta El Cezire Forumu'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını eleştiren Albanese, "İnsanlık olarak ortak bir düşmanımız var" demişti. Ancak daha sonra yayınlanan sahte bir videoda, Albenese'in "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı" ilan ettiği yalanı ortaya atıldı. Albenese ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "ortak düşman"dan kastının "Filistin'deki soykırıma olanak sağlayan sistem" olduğunu açıklamıştı. Ancak kirli manipülasyona destek veren Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri Albenese'nin görevden alınması çağrısını sürdürüyor.

MİCROSOFT'U PROTESTO EDEN VİCDAN: ELLERİMİN KANLI OLDUĞUNU HİSSETTİM

Microsoft'un İsrail'e sağladığı hizmetleri protesto eden ve ardından işten çıkarılan yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, orda olmanın suç ortağı gibi hissettirdiğini dile getirdi. Agrawal, Nisan 2025'te Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğinde kurucu ortak Bill Gates dahil üst yöneticilerin sahnede olduğu sırada protestoda bulunarak, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz" diye bağırdı. Sonrasında işten çıkarılan Agrawal, "Batı Şeria'da ve Gazze'de Filistinlilerin gözetlenmesi ve hedef alınmasında kullanılan teknoloji üzerinde doğrudan çalışmasam da zamanımı, enerjimi ve hayatımı bu soykırım ekonomisine ortak olan bir şirkete vermenin beni de suç ortağı yaptığını hissettim. Ellerimin kan içinde olduğunu hissettim ve orada çalışmaya devam etmeyi aklım almıyordu" dedi.