Siyonist lobiden İran presi

Dünya bu hafta sonu bir kez daha diken üstünde olacak. Bunun nedeni ABD ile İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimali. ABD Başkanı Donald Trump, hafta içerisinde Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Trump görüşmede açık bir şekilde "Müzakerelere devam edilmesini istiyorum" mesajını verdi. Ancak bu açıklamalara rağmen ABD'nin bölgeye yönelik askeri sevkiyatının sürmesi ve iki ülkenin Haziran 2025'te de müzakereler sürerken İran'a yönelik 12 Gün Savaşı'nı başlatmasından dolayı bir kez daha saldırı riski yüksek olarak yorumlandı. New York Times gazetesi, ABD'nin, Karayipler bölgesinde konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemileri Ortadoğu'ya göndereceğini öne sürdü. İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ile mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi.

HÜRMÜZ TEHDİDİ

Washington, İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında USS Abraham Lincoln uçak gemisini de göndermişti. İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Sekreteri Celal Dehgani Firuzabadi ise savaş halinde "enerji güvenliğinin tehlikeye gireceğini ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını" söyledi.

SAVAŞ İSTEYEN TRİO

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise İran'ın olası saldırı ihtimallerine karşılık nükleer tesislerinin çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdığını gösteren uydu görüntülerini yayınladı. Öte yandan Trump'ı İran'a yönelik saldırıya zorlayan bir üçlü ittifakın olduğu ileri sürüldü. Tahran'daki rejimin devrilmesini savunan İranlı sürgünler, neo-muhafazakâr çevreler ve İsrail yanlısı lobilerin bu blokta yer aldığı ifade edildi. ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Ted Cruz ve Tom Cotton'ın İran'ı Ortadoğu'daki Amerikan-İsrail düzeninin önündeki son engel olarak gördüğü kaydedildi.