Siyonist mezalimi sınır tanımıyor

Soykırımcı İsrail, tüm dünyaya meydan okumaya devam ediyor. İsrail yayın kuruluşu Kanal 14'ün aktardığı habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından alınan kararda Gazze barış planı kabul edilemez olarak nitelendirildi ve karar ABD yönetimine iletildi. ABD'den gelen eleştirileri göz ardı eden İsrail'in bombardımanları neticesinde yıkılan Gazze'deki 8 binanın enkazı altında yaşamını yitiren en az 170 kişinin bedeninin olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki imkansızlıklar ve durmak bilmeyen saldırılar nedeniyle halk bu cenazelere ulaşmakta zorlanıyor.

80 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİYE İŞKENCE

İşgalci İsrail askerleri Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'da da sürdürüyor. Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesine baskın düzenleyen işgal güçleri, ABD vatandaşlığı bulunan 80 yaşındaki yaşlı Filistinli Hamis Rabbi Cebbara'yı acımasızca darp ederek ağır yaraladı. Sosyal medya platformlarından paylaşılan görüntülerde yaşlı Cebbara'nın yüzünün kan içinde kaldığı görülüyor.

HER GÜN 7 YAHUDİ TERÖRÜ SALDIRISI

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Batı Şeria'da yılbaşından temmuz sonuna kadar Yahudi yerleşimcilerin 1380'den fazla terör hadisesine karıştığı kayıtlara geçti. Veriler, bölgede günde ortalama 6.6 saldırı gerçekleştiğini belgeledi.

İŞGALCİLER ÇIKIŞ YOLU ARAYIŞINDA

Gazze Şeridi'nde soykırım ve Batı Şeria'da katliamını sürdüren siyonist rejim yeni ticari yollar arama peşinde. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Körfez ülkelerinin son haftalarda körfez petrolünü ve doğalgazı taşımak adına yeni bir ticareti yolu aradığını açıklayarak İsrail'in de yeni oluşturulması planlanan hatta yer alması için Yunanistan Enerji Bakanı ile görüştüğünü açıkladı. Cohen, Akdeniz'den Avrupa'ya kadar uzanan bir kara ticaret yolu inşa etmenin mümkün olduğunu duyurdu.

'MACRON BİZİ HANÇERLEDİ'

İşgalci İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i "sırtından bıçakladığını" söyledi. Fransa'da İsrail'in pozisyonunu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin desteklediğini belirten Bakan Chikli, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e ilişkin kararlarına karşı çıktığını söyledi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurmuştu.