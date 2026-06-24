Siyonist ordu ateşkes dinlemiyor: İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı!
Siyonist İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 192 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesine topçu saldırısı düzenleyip çevreyi makineli silahlarla taradı.
Yatir beldesinde ise kamikaze insansız hava aracının (İHA) infilak etmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Yukarı Nebatiye beldesinin Deyr Mahallesi'ndeki açık bir araziyi güdümlü füzeyle hedef aldı.
İsrail topçusu güneydeki Yatir beldesinin çevresine saldırılar düzenlerken, Beraşit beldesinin çevresinin fosforlu mühimmatla hedef alınması sonucu yangın çıktı.
Öte yandan İsrail ait bir İHA, başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuk gerçekleştiriyor.
İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Keferruman beldesi çevresinde öğleden sonra bir aracı İHA'yla hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.