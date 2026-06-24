Siyonist ordu ateşkes dinlemiyor: İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı!

Yatir beldesinde ise kamikaze insansız hava aracının (İHA) infilak etmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Yukarı Nebatiye beldesinin Deyr Mahallesi'ndeki açık bir araziyi güdümlü füzeyle hedef aldı.

İsrail topçusu güneydeki Yatir beldesinin çevresine saldırılar düzenlerken, Beraşit beldesinin çevresinin fosforlu mühimmatla hedef alınması sonucu yangın çıktı.