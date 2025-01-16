Siyonist ordu Gazze’yi vurdu: Ateşkese rağmen katlettiler!

İsrail ateşkesin duyurulmasından sonra Filistin'e çeşitli saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 20'si çocuk ve 25'i kadın, 73 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 230'dan fazla kişinin yaralandığını bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 61'inin Gazze kentinden olduğunu paylaştı.

İsrail ordusunun şu ana kadar "şiddetli bir bombardıman politikası" izlediğini anlatan Basal, geçen saatleri "Gazze Şeridi, özellikle Gazze kenti için çok zor ve çetin bir gün" olarak nitelendirdi.