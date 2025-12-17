Siyonist orduda intihar vakaları artıyor: Bir asker daha öldü
Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırıların sürdüğü iki yıl boyunca intihar vakalarının arttığı İsrail ordusunda bir Siyonist asker daha öldü. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in kuzeyindeki bir askeri üste görevli asker silahla kendini vurdu.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü ifade edildi.
ORDU SORUŞTURMA BAŞLATTI
İsrail ordusunun, intihara ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.
İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.
Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.