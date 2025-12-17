Siyonist orduda intihar vakaları artıyor: Bir asker daha öldü

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü ifade edildi.

ORDU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusunun, intihara ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.