Siyonist pandemi

İşlediği hiçbir savaş suçunun hesabını vermeyen İsrail'in Ortadoğu'da yaktığı ateş nedeniyle uluslararası kurumlar ve devletlerden ardı ardına uyarılar geliyor. İsrail'in arkasına ABD'yi alarak İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın akıbeti belirsizliğini koruyor. İran-ABD ateşkesinde süre yarın dolacak ve müzakereler de kesilmiş durumda. Dünya enerji sevkiyatının yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'ndaki çifte abluka sürüyor. Birleşmiş Milletler'e göre Hürmüz'de geçişler yüzde 95,3 oranında azaldı.

OPEC HAMLESİ FİYATLARI ARTIRDI



Uzmanlara göre durum "soğuk savaş"a dönebilir. Wall Street Journal gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a baskıyı artırmak ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için uzun bir abluka talimatı verdi. ABD, dün İran'da 35 kuruluşu daha yaptırım listesine alarak finansal ablukayı genişletti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden çıkmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti. Hürmüz'ün kapanmasıyla petrol fiyatları, savaş öncesi döneme kıyasla yüzde 53 arttı.

KRİZ DERİNLEŞEBİLİR



❱ BM, Dünya Gıda Örgütü ve daha birçok kurumdan "küresel gıda krizi kapıda" uyarıları geliyor.

❱ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarından etkilenen tarım, ulaştırma ve sanayi sektörlerine destek sağlanabilmesi amacıyla üye ülkeler için geçici devlet yardımı çerçevesini kabul etti.

❱ Ortadoğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar euroyu aştı.

❱ ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim, enerji piyasalarının yanı sıra gübre ve yarı iletken tedarik zincirlerinde de yeni riskleri gündeme getirdi.

ELİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan İran'a eleştirilerde bulundu. Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." dedi. Trump'ın yer verdiği; siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafına kalın puntoyla "Artık iyi adam yok" ifadesini kullanması dikkati çekti.

AVRUPA'DA YOKLUK PANİĞİ

İŞTE dün yapılan kriz uyarılarına dair bazı örnekler:

❱ Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Group'un Üst Yöneticisi Michael O'Leary, yükselen uçak yakıtı fiyatlarının, Avrupa'daki birçok havayolu şirketini iflasın eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

❱ Hindistan'da havayolu şirketleri, yakıttan alınan vergide indirim yapılmazsa operasyonların durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

❱ İsveç Enerji Bakanı Ebba Busch, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Hürmüz'deki aksaklıklar nedeniyle yakıt fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Bunun ilerleyen dönemde yokluğa yol açabileceği uyarısı yaptı.