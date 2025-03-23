Siyonist rejim özellikle çocukları katlediyor

Terör devleti İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarını artırarak devam ediyor. Soykırımcı İsrail, haftalardır yardım girişini engellediği için açlığın ve salgın hastalıkların pençesindeki aileleri yok ediyor. Dün de Gazze kentine düzenledikleri saldırıda "El-Meşheravi" ailesine ait evi bombaladılar. 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in salı günü başlayan saldırılarında toplam 634 kişinin hayatını kaybettiğini, 1172 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, İsrail'in bir haftadır düzenlediği saldırılarda ölenlerin çoğunun çocuklar olduğunu kaydetti. Barbar İsrail'in bombaları, daha bir yaşını bile göremeyen bebekleri ve hayalleri olan küçük çocukları parçalıyor.

BİR YAŞINI BİLE GÖREMEDİ

Banan al-Salout: İlk yaşını göremeden öldü.

Hoor al-Salaut: Ocak ayında bir yaşına girmişti.

Muhammed Diab: Ailesinin tek evladıydı.

Selma Eslaih: Heyecanla Ramazan Bayramı'nı bekliyordu. Ailesi yok edildi.

16 yaşındaki Layan al-Jmasy: Mezun olmak istiyordu. Çocuklara ders veriyordu.

15 yaşındaki Omar Al Jmasy: Futbol oynamayı seviyordu.