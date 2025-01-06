Siyonist rejimde kırılmalar: Netanyahu koalisyon ortağını cezalandırıyor

NETANYAHU İLE BEN-GVİR ARASINDAKİ GERGİNLİK

Netanyahu ile Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Koalisyon ortağı Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatının üzerinden 2 gün dahi geçmeden doktorlarının hastaneden ayrılmaması yönündeki tavsiyesine rağmen Meclise gelerek oylamaya katılmıştı.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edilmişti.

Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Ben-Gvir'i hedef alarak,"Bakan Ben-Gvir dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.