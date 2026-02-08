Siyonist sapık Epstein casus olarak yetiştirildi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerin yankıları sürüyor. Her gün dünyayı şoke eden detaylar ortaya çıkıyor. Belgeler, Epstein'in İsrail istihbaratıyla bağlantılı olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Middle East Eye'da yer alan habere göre, Epstein, İsrail casusu olarak yetiştirildi. Dosyalarda yer alan 2020 tarihli bir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından "gizli insan kaynağı" raporu olarak işaretlenen bir belgede Jeffrey Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gözetiminde "casus olarak eğitildiği" iddia edildi.

BARAK İLE YAKIN İLİŞKİDE

Belgede, kaynağın Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz ile Epstein arasında geçen telefon görüşmelerini paylaştığı ve bu görüşmeler sırasında notlar aldığı ifade edildi. İddiaya göre söz konusu notlar daha sonra İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a iletildi. Belgede, Dershowitz'in başka bir ABD'li avukata "Epstein'in hem ABD hem de müttefik istihbarat servislerine ait olduğunu" söylediğinin aktarıldığı da yer aldı. Raporda adı açıklanmayan ve Epstein dosyalarında yalnızca bir kez görünen kaynak, Dershowitz'in de Mossad tarafından devşirilmiş olabileceğini kaydetti. Geçtiğimiz dönemde yayımlanan bazı belgeler, Epstein ile Ehud Barak arasında uzun soluklu bir ilişki bulunduğunu ortaya koyuyor.

FRANSIZ SİYASETÇİLERE EPSTEIN SORUŞTURMASI

Epstein dosyasıyla ilgili ABD'de paylaşılan belgeler, Fransa'da da büyük yankı uyandırdı. Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve kızı Caroline Lang hakkında ön soruşturma açıldı. Savcılık, ön soruşturmanın Mediapart internet sitesinin Lang ve kızı Caroline Lang'le ilgili ortaya çıkardığı olaylar ve Epstein ile olası mali bağlarla ilgili olduğunu bildirdi. Öte yandan belgeler, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski danışmanı Colom'un, Epstein ile 2013-2018 yılları arasında yakın iletişimde olduğunu ortaya koydu.