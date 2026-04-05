Siyonist Savaş Bakanı Hegseth de topun ağzında
İran ile savaş devam ederken ABD kabinesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. New York Post gazetesi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğu" iddiasına yer verdi. Gazeteye konuşan kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağının" bildirilmesinin ardından Hegseth'e ilişkin iddialarda bulundu. Buna göre kaynaklar, Hegseth'in, Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığını, ancak Beyaz Saray tarafından kendisine Driscoll'u "şimdilik kovamayacağının" söylendiğini öne sürdü. Hegseth'in yerine en güçlü adayın Driscoll olduğunu bildiğini söyleyen kaynaklar, "Bu yüzden Hegseth, Driscoll'a yakın olduğunu düşündüğü herkesi hedef alıyor" yorumunu yaptı. Habere göre, Driscoll'un ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakınlığı ve geçen sene adının kulislerde "Hegseth'in muhtemel halefi" olarak konuşulması da şüpheleri artırdı.