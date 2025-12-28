Siyonist tezgâha sert tepki: Kabul edilemez

İsrail'in uluslararası toplumun tanımadığı Somaliland'ı "bağımsız ülke" olarak tanımasına başta Türkiye olmak üzere dünya sert tepki gösterdi. İsrail'in adımının Gazze'den Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planın parçası olduğu belirtilirken çok sayıda ülke bu kararı reddetti. Arap Birliği, bu adımın provokatif olduğunu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini bildirirken Afrika Birliği (AfB) Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savundu. Mısır, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi de kararı kınadı. Öte yandan New York Post, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanımasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı adımı atmaya hazır olmadığını kaydetti. Gazeteye göre Trump, "Somaliland'ın ne olduğunu gerçekten bilen biri var mı?" dedi. İsrail basını ise ateşkesten önce İsrail'in Filistinlileri Somaliland'a sürgün etme planına dikkat çekti. İsrail'in Somaliland'a olan ilgisinin nedenleri arasında bölgenin Afrika Boynuzu'ndaki uzun sahil şeridi, stratejik konumu ve Yemen'e yakınlığı gösterildi.