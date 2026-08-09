Siyonist vahşet

Terörist İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken ortaya çıkan yeni görüntüler siyonist güçlerin Gazze'de her türlü savaş suçu işlediğini ortaya koyuyor. Middle East Eye'ın yer verdiği yeni bir fotoğraf, Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Görüntüde, 2024 yılında Filistinli Nadi Maarouf (63) ve Ali Maarouf'un (60) işgal güçleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldıktan sonra vahşice infaz edilmeden önceki anları yer alıyor. Yeni paylaşılan fotoğraf, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında Filistinli sivillere yönelik muamelesi ile ilgili iddialara kanıt teşkil ediyor.

SOYKIRIM SÜRÜYOR

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile 6 yaralı Gazze'deki hastanelere getirildi. İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinde sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1257 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 131 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 384'e, yaralı sayısının 174 bin 242'ye yükseldiği ifade edildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

YAHUDİ TERÖRİSTLER AMBULANSLARA SALDIRDI

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet sarmalı büyüyor. Fanatik İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Ebu Necim yolu üzerinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, bu esnada yaralanan 3 Filistinliye ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerine de saldırarak darp etti. Saldırıda bazı araçlar hasar görürken, Filistin Kızılayı'na ait ambulansın camları kırıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı düzenledi. Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen zorla yerinden edildi.