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Haberler Dünya Haberleri Siyonist vahşet dinmiyor: Zulmü haykıran herkesi katlediyor
Giriş Tarihi: 9.12.2023 06:55 Son Güncelleme: 9.12.2023 07:00

Siyonist vahşet dinmiyor: Zulmü haykıran herkesi katlediyor

İsrail, Gazze’de tarihte eşine az rastlanır büyük bir vahşet sergilerken özellikle bölgedeki dramı dünyaya duyurmaya çalışan önemli isimleri hedef alıyor. Gazze İslam Üniversitesi’nde Edebiyat dersleri veren tanınmış şair ve yazar Refaat al-Areer de, kardeşinin evine düzenlenen saldırıda 4 çocuğu dahil olmak üzere tüm ailesiyle birlikte öldürüldü. Filistinlilerin hikayesini, ‘Biz Sayı Değiliz’ platformunda kaleme alan Prof. Araer, “Eğer ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın, öykümü anlatmalı... Eğer ölmem gerekiyorsa/ bir masal olmalı/umut getirmeli” dizeleriyle akıllarda yer etmişti.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Siyonist vahşet dinmiyor: Zulmü haykıran herkesi katlediyor

Gazze'yi yerle bir eden İsrail, kültürel soykırım da gerçekleştiriyor. Filistin halkının kanaat önderi niteliğindeki önemli isimleri nokta atışıyla yaşamdan koparılıyor. Gazze İslam Üniversitesi'nde Edebiyat dersleri veren Refaat al-Areer de, İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Gazze'nin sesini dış dünyaya duyurmaya çalışan Prof. Areer'i öldürdü.

GAZZE'NİN ÖNEMLİ SİMALARINDANDI
Refaat al-Areer, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra aktivist kişiliğiyle de Gazze'nin önemli simaları arasında yer alıyordu. Kız kardeşinin evine düzenlenen hava saldırısında, erkek kardeşi, kız kardeşi ve 4 çocuğu da acımasızca katledildi. Areer, 2015 yılında haberlerdeki Filistinli sayısının ardındaki hikayeleri anlatmak amacıyla kurulan, "Biz Sayı Değiliz" platformunun kurucularından biriydi.

İNGİZLİZCE HİKÂYELERLE ZULMÜ DUYURUYORDU
Prof. Araer, "Eğer ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın, öykümü anlatmalı... Eğer ölmem gerekiyorsa/ bir masal olmalı/umut getirmeli" dizeleriyle akıllarda yer etmişti. Refaat al-Areer, Gazze'de yaşanan sistematik soykırımı anlatan İngilizce hikâyeler kaleme alıyordu.

BİR MEDENİYETİ YOK EDİYOR
İsrail geçtiğimiz günlerde de Batı Şeria'daki en köklü üniversite olan Birzeit Üniversitesi'ni hedef almıştı. Şehrin hafızası niteliğindeki arşivler, saldırı sonucu yok oldu. Üniversiteden yapılan açıklamada şehrin hafızasının yok edildiğine dikkat çekildi.

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Siyonist vahşet dinmiyor: Zulmü haykıran herkesi katlediyor
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