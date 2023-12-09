Siyonist vahşet dinmiyor: Zulmü haykıran herkesi katlediyor

Gazze'yi yerle bir eden İsrail, kültürel soykırım da gerçekleştiriyor. Filistin halkının kanaat önderi niteliğindeki önemli isimleri nokta atışıyla yaşamdan koparılıyor. Gazze İslam Üniversitesi'nde Edebiyat dersleri veren Refaat al-Areer de, İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Gazze'nin sesini dış dünyaya duyurmaya çalışan Prof. Areer'i öldürdü.
GAZZE'NİN ÖNEMLİ SİMALARINDANDI
Refaat al-Areer, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra aktivist kişiliğiyle de Gazze'nin önemli simaları arasında yer alıyordu. Kız kardeşinin evine düzenlenen hava saldırısında, erkek kardeşi, kız kardeşi ve 4 çocuğu da acımasızca katledildi. Areer, 2015 yılında haberlerdeki Filistinli sayısının ardındaki hikayeleri anlatmak amacıyla kurulan, "Biz Sayı Değiliz" platformunun kurucularından biriydi.
İNGİZLİZCE HİKÂYELERLE ZULMÜ DUYURUYORDU
Prof. Araer, "Eğer ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın, öykümü anlatmalı... Eğer ölmem gerekiyorsa/ bir masal olmalı/umut getirmeli" dizeleriyle akıllarda yer etmişti. Refaat al-Areer, Gazze'de yaşanan sistematik soykırımı anlatan İngilizce hikâyeler kaleme alıyordu.