Siyonist vahşet dinmiyor: Zulmü haykıran herkesi katlediyor

Gazze'yi yerle bir eden İsrail, kültürel soykırım da gerçekleştiriyor. Filistin halkının kanaat önderi niteliğindeki önemli isimleri nokta atışıyla yaşamdan koparılıyor. Gazze İslam Üniversitesi'nde Edebiyat dersleri veren Refaat al-Areer de, İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Gazze'nin sesini dış dünyaya duyurmaya çalışan Prof. Areer'i öldürdü.