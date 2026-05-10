Siyonist vahşiler: Nefes alan herkesi imha ettik

İsrailli Kanal 13 televizyonu, İsrail askerinin öldürdüğü esirin annesi Iris Hayim'e, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sivil ayrımı gözetmeksizin herkese ateş açtıklarını itiraf ettiği telefon görüşmesini yayınladı. Eski asker, "Talimatlar çok katıydı. Erkekleri yaşlarına bakılmaksızın hemen öldürüyorduk. Hatta kadın veya çocuk gördüğümüzde kararı bizim vermemiz gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı. Gazze'de sadece "tehdit unsurlarına" değil, hayvanlar dahil nefes alıp veren herkese karşı imha politikası izlendiğini söyledi. Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli bir ailenin oğullarının naaşını mezardan çıkarıp başka bir yere nakletmeye zorladı.

ÖLÜLERE BİLE HUZUR YOK

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombalamaya devam ediyor. Dün, yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir binaya düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Nebatiye kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla hedef alınan Suriyeli bir baba ve 12 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. İsrail'in 55'ten fazla köyü işgal altında tutması nedeniyle yaklaşık 500 cenaze gömülemiyor.