Siyonist Yahudi yerleşimciler Filistinli ailenin evini ateşe verdi

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimci terörü devam ediyor. Filistinlilere yönelik hak ihlallerine karşı kampanya yürüten İsrailli insan hakları kuruluşu Yesh Din, 14 Haziran'da yaşanan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

FİLİSTİNLİ AİLEYE AİT EV BİRÇOK NOKTADAN ATEŞE VERİLDİ

Batı Şeria'daki Deyr Dibvan köyünde yapılan saldırıya ait görüntülerde, bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli aileye ait evi birçok noktadan ateşe verdiği ve Filistinli ailenin evin içinde olduğunu fark etmelerine rağmen saldırıya devam ettikleri görüldü.

Yesh Din, kundaklama olayının köye yönelik daha geniş çaplı organize bir Yahudi yerleşimci saldırısının parçası olduğunu, saldırılar sırasında diğer grupların da köyde çok sayıda evi ve aracı ateşe verdiğini belirtti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör