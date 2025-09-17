Siyonist yönetim Gazze’de kara operasyonlarına devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal amacıyla dün başlattığı kara operasyonunu sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Güney Komutanlığı liderliğindeki 98. ve 162. Tümenlere bağlı birliklerin, "Gideon'un Savaş Arabaları II" Harekatı kapsamında Gazze şehrindeki kara operasyonuna devam ettiği belirtildi. Paylaşılan görüntülerde, kente giren İsrail tankları yer aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri ve topçu birliklerinin de son 2 günde Gazze şehri genelinde 150'den fazla noktayı vurduğu aktarıldı.