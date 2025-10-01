Siyonist yönetime askeri destek: Alman hükümeti 2,46 milyon avroluk silah sevkiyatını onayladı

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, muhalif Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta; 8 Ağustos'ta ilan edilen kısıtlama kararından sonra, 22 Eylül'e kadar İsrail'e en az 2,46 milyon avro değerinde askeri teçhizatın gönderilmesine izin verildiği belirtildi.

"SAVAŞ SİLAHI DEĞİL, ASKERİ TEÇHİZAT" SAVUNMASI

Almanya hükümeti, söz konusu onayın yalnızca "diğer askeri teçhizat" için geçerli olduğunu, savaş silahlarını kapsamadığını ileri sürdü.

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.