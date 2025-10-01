Siyonist yönetime askeri destek: Alman hükümeti 2,46 milyon avroluk silah sevkiyatını onayladı
Berlin yönetimi, Gazze’deki saldırılarına devam eden ve Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’e uyguladığı kısmi silah ihracatı yasağına rağmen, İsrail’e 2,46 milyon avroluk yeni silah sevkiyatına onay verdi.
Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, muhalif Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta; 8 Ağustos'ta ilan edilen kısıtlama kararından sonra, 22 Eylül'e kadar İsrail'e en az 2,46 milyon avro değerinde askeri teçhizatın gönderilmesine izin verildiği belirtildi.
"SAVAŞ SİLAHI DEĞİL, ASKERİ TEÇHİZAT" SAVUNMASI
Almanya hükümeti, söz konusu onayın yalnızca "diğer askeri teçhizat" için geçerli olduğunu, savaş silahlarını kapsamadığını ileri sürdü.
Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.
2023'TE 10 KAT ARTIŞ
Almanya, 1 Ocak – 8 Ağustos 2025 döneminde İsrail'e yaklaşık 250 milyon avro değerinde silah satışına izin vermişti.
2023 yılında ise İsrail'e 327 milyon avro tutarında silah ve askeri malzeme satışı gerçekleşti. 2023'te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 kat artmıştı.
MUHALEFETTEN SERT TEPKİ
Sol Parti milletvekili Lea Reisner, Berlin yönetimini sert sözlerle eleştirdi:
"Alman hükümeti, ihracatı askıya aldığını söyleyerek halkı yanıltıyor. Milyonlarca avroluk askeri malzeme satışına hâlâ onay veriliyor."