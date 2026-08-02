Siyonist zihniyet kin kustu: 1 İsrailli 10 milyon Filistinliye bedel
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp ederken gözaltına alınan İsraillilerin avukatı Yehuda Shimon, Filistinlilerin topraklarını gasp edip hepsini öldürmekle tehdit etti. BBC'ye konuşan Shimon, İsrailli bir güvenlik görevlisinin ölmesi ardından "Tel, Sarra, Jit ve Farata'daki herkesi öldürmemiz gerekiyor" dedi. Shimon, "Bir Yahudi'nin hayatı 10 milyon Filistinliye bedel" ifadesini kullandı. Irkçılıkla yüzleştirildiğinde bunu kabul eden Shimon, uluslararası hukuku tanımadığını, Filistinlilere sessizce yaşama, göç etme ya da ölüm seçeneklerinden birini sunduğunu söyledi. Shimon, bunun "ırkçılık" olduğunu söyleyen BBC muhabirine, "Tanrı bizi seçti, bu yüzden kıskanıyorsunuz" yanıtını verdi. Shimon, yasadışı yerleşimci şiddetinin arkasındaki kirli zihniyete dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.