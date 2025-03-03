Siyonist zulüm ramazanda da devam ediyor: Gazze’ye yardım girişi durdu

Terör devleti İsrail, ölüm yağdırdığı ve devasa bir enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nde ramazan ayında da zulme devam ediyor. Enkazlar arasında iftar ve sahur yapan, teravih namazı kılan binlerce Filistinli, zor şartlar altında ramazan ayını karşılarken İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün sabah itibarıyla Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği aktarıldı. İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının önceki gün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

'ANLAŞMAYA DARBE'

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki gösterdi. Hamas'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj, bu bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı bariz bir darbedir. Arabulucular ve uluslararası toplum, işgale baskı yapmalı ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla insana yönelik cezai ve ahlaksız uygulamaları durdurmak için harekete geçmelidir. Savaş suçlusu Netanyahu, faşist ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarıyla sahada tesis edemediği siyasi gerçekleri dayatmaya çalışıyor. Kendi iç siyasi çıkarları için anlaşmayı bozarak, Gazze'deki esirler ile sivil halkın canı pahasına yeni bir kriz yaratmayı hedefliyor" ifadeleri yer aldı.

ATEŞKESİ İHLAL EDİP YİNE KATLETTİLER

Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu 2 Filistinliyi daha öldürdü. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında sivillerin bulunduğu bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı sonucu Mısri ailesinden 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor. İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İSRAİL'DEN 400 BİN YEDEK ASKER KARARI

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye yeniden saldırı sinyali veren İsrail hükümeti, yedek asker topluyor. İsrail'in Kanal 12 televizyona göre, hükümet dün sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini öngören kararı onayladı. İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin dün sona ermesinin ardından geldi.