Siyonistin hedefi siviller

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırım ve işgal planını uygulayan siyonist İsrail rejimi, Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdığı bir haftalık sürede Filistin'i insansızlaştırma aşamasına geçti. Son 24 saatte İsrail'in yaptığı tüm saldırılar doğrudan sivilleri hedef aldı. İsrail Ordusu hastane bahçesindeki çadırları, sığınma merkezindeki okulu, un kuyruğunda bekleyenleri, futbol oynayan çocukları havadan bombalayarak kan donduran niyetini açıkça ortaya koydu. 4 saldırıda çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 42 Filistinli öldü, 201'i de yaralandı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, "Siyonist ordunun, çadırları hedef alan saldırısı yeni bir Nazi Holokostu'dur. Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceğini ve siyonist oluşumun cezadan kurtulacağını kesin olarak biliyoruz ancak ümmetin evlatlarına seslenmekten geri durmayacağız" dedi. Hamas da saldırılarla ilgili açıklamada, "Bu korkunç bir suç ve tüm sınırları, normları aşan ahlaki bir çöküştür. İşgalci Nazi, sadece öldürmek ve etnik temizlik amacıyla hareket ediyor" ifadesini kullandı. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.İsrail, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 1'i kadın 1'i çocuk 4 kişi yanarak öldü, 40 kiş i yaralandı. 30 çadırın küle döndüğü saldırı ilk değil. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7 kez saldırdı. Sosyal medyada, bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara havadan bomba yağdırdı. Alçak saldırıda 5'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. 21 yaralı ise Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'nde (El Ahli Arab Hastanesi) tedavi altına alındı.İsrail Ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mufti Okulu'nu topçu ateşine tuttu. Saldırıda çoğu akraba olan 15'i kadın ve çocuk olmak üzere 22 kişi öldürüldü, 80 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada "İşgalci, bilerek saldırıyı yaptı. Bu okul, işgalcinin savaş bölgesi olarak belirlediği yerlerde olmadığı halde bombalandı" denildi. İsrail bugüne kadar sığınma merkezlerine yönelik saldırılarında 191 sivili katletti.Nusayrat'ta vurulan okulun UNRWA'ya ait olduğu ve çocuk felci aşısı yapılacak noktalardan biri konumunda bulunduğu vurgulandı. UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, saldırı nedeniyle söz konusu okulda bugün yapılması planlanan çocuk felci aşısının iptal edildiğini belirtti.İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir un dağıtım merkezi önünde bekleyen çoğunluğu kadın ve yaşlı onlarca Filistinliyi vurdu. Söz konusu saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı ve diğer birçok bölgeyi sıkı abluka altında tutan katil İsrail ordusunun ilkyardım ekiplerinin bölgedeki ölü ve yaralılara ulaşmasına izin vermediği aktarıldı.Katil İsrail rejiminin günlerdir yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla Filistinlinin yaşam mücadelesi sürüyor. Bölgeyi Filistinlilerden arındırmak için "generaller planını" devreye sokan İsrail adeta etnik temizlik uyguluyor. Bir yandan bölgedeki tüm sivillere bombalar yağdıran İsrail diğer taraftan Gazze'nin kuzeyine hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. "Ya terk et ya öl" şeklindeki insanlık dışı bir kuşatma altında bırakılan Filistinliler ise topraklarını terk etmeyeceklerini söylüyor. Arap Birliği, İsrail'in Gazze'de Filistinlileri tehcir etme planları doğrultusunda katliamlarını sürdürdüğünü bildirdi.Amerikan New York Times gazetesi, İsrail işgal güçlerinin Filistinlileri işgal bölgesinde nasıl canlı kalkan olarak kullandıklarını raporladı. Haberde Hamas tarafından yerleştirilen patlayıcıları aramak için güney Gazze'deki memleketi Han Yunus'un boş yıkıntıları arasında kelepçeli bir şekilde yürümeye zorlanan Muhammed El Şubeyr yaşadıklarını anlattı.Gazze Şeridi'nin dört bir yanını kan gölüne çeviren siyonist İsrail rejimi işgal altındaki Batı Şeria'daki zulümlerini de sürdürüyor. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, 9 aylık hamile olan 24 yaşındaki Filistinli bir kadını gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 200'ü geçti.