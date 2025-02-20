Siyonistler kendi halkını katletmişti: İsrail itiraf etti

Hamas, bugün 4 İsraillinin naaşını Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Filistinli grup, esirlerin, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaşananlar üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ölen kişileri sağ döndüremedikleri için özür dilerken, Siyonist lider Netanyahu da halkın tepkisiyle karşılaşmaktan çekindiği için ordunun törenine katılmama kararı aldı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 15:15 Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 16:04

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 4 İsraillinin cenazesini teslim etmesinin ardından, esirleri sağ döndüremedikleri için özür diledi. Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti adına başımı öne eğiyor ve af diliyorum." ifadesini kullandı. "Görevimizi yerine getiremediğimiz için özür dileriz." diyen Herzog, esirleri koruyamadıkları ve eve sağ döndüremedikleri için üzgün olduğunu kaydetti.

SON ANDA VAZGEÇTİ Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçti. Kanal 12'nin haberine göre, gelişi için sahada hazırlık yapılmasına karşın Netanyahu son anda törene katılmama kararı verdi. Netanyahu'nun bu kararı vermesinin sebebi olarak, esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali olduğu aktarıldı.