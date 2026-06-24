Siyonistler, Trump’ı istenmeyen kişi ilan etti

İsrail'de en büyük müttefiki olan ve birlikte savaşa girdiği ABD'ye karşı öfke büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile vardığı mutabakat ve bunun İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesine yol açabileceği değerlendirmeleri, Tel Aviv'de hükümete ve Washington'a yönelik eleştirilerin dozunu artırdı. "Amerikalılar İranlılar tarafında adeta İran halısı gibi kullanılıyor" diyen Eski Mossad Daire Başkanı Oded Eilam, ABD'nin Lübnan'dan çekilme baskısı yaptığını belirtti.

BÜYÜK SİYASİ FELAKET

İsrailli analist Yoni Ben Menahim "Amerikalılar, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusu çözüme kavuşmadan Lübnan'dan çekilmemiz için şartlar öne sürmeye başladı" dedi. Eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da "Washington ile Tahran arasındaki anlaşma, İsrail devletinin kuruluşundan bu yana İsrail'in yaşadığı en büyük siyasi felaket" ifadesini kullandı.