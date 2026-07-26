Siyonistler vicdanlı sesleri susturuyor

Siyonist İsrail, işlediği soykırıma karşı çıkan ve insan haklarını savunan isimleri susturmak için her türlü oyunu oynuyor. 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardığı için Siyonist lobilerin hedefindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcı Kerim Han görevden alındı. UCM Taraf Devletler Meclisi, Roma Statüsü'ne taraf devletlerin 24 Temmuz'da New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, özel bir oturum düzenlediği bildirdi. Gizli oylamada 82 taraf devletin oyuyla oluşan mutlak çoğunlukla alınan kararda, Kerim Han'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediğinin belirlendiği ve görevden alındığı ifade edildi.

UCM TARİHİNDE İLK

Karar, 2002 yılında kurulan UCM tarihinde bir başsavcının ilk kez görevden alınması olarak kayıtlara geçti. UCM Başsavcısı Han, Mayıs 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunmasının ardından kendisine yönelik cinsel taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Mart ayında UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.