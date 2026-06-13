Siyonistlerde Hicaz Demiryolu paniği başladı
İsrail medyası Türkiye'nin attığı adımları yakından takip etmeye devam ediyor. İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'i by-pass eden tarihi Hicaz Demiryolu'nu yeniden hayata geçirmek için Suudi Arabistan ile anlaşarak bölgesel krizi büyük bir stratejik kazanca dönüştürdüğünü yazdı. Yedioth Ahronoth gazetesinin köşe yazısında, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 9 Haziran'da imzalanan demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına atıf yapılarak, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergâhında tek bir İsrail şehri bile yok. Suudi Arabistan, ulaşım koridoru için bir dönem İsrail'e yaklaşmıştı ancak tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandı" ifadesi kullanıldı.