Siyonistlerden bayram katliamları: 80 şehit

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 35 Filistinli hayatını kaybetti. Bayramın ilk iki gününde katil İsrail ordusunun katlettiği Filistinli sayısı 80'i aştı. İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı ise 50 bin 357'ye çıktı.

14 SAĞLIKÇIYI KURŞUNA DİZMİŞLER

Kızıl Haç, İsrail'in Refah'ta 14 sağlık görevlisini öldürmesine tepki gösterdi. Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin çukura gömülmüş bulundu.

FIRINLARDA UN TÜKENDİ

Ramazan'ı ve ardından da bayramın ilk iki gününü bombalar altında geçiren Filistinliler bir yandan da kıtlıkla boğuşuyor. Dünya Gıda Programı, Gazze Şeridi'ndeki gıda dağıtım ağının durmak üzere olduğunu duyurdu. Bölgedeki birçok fırında unların tükendiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEN KATILLERE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetine karşı sert eleştirilerde bulundu. Çelik, "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Tam anlamıyla küstahlıktır" tepkisini gösterdi.