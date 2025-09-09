Siyonistlerden 'Gazze’nin tamamını terk edin' çağrısı: Broşürler dört bir yana bırakıldı!

Katil İsrail ordusu, Gazze kentinde büyük bir güçle operasyon yürütecekleri tehdidinde bulunurken, bölgedeki Filistinlilerin tamamının göç etmesini istedi. Zorunlu tahliye için belirlenen rotaları gösteren broşürler kentin dört bir yanına bırakıldı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 13:06 Son Güncelleme: 09 Eylül 2025 13:30

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusu, bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliyi bir kez daha zorla yerinden etmeyi planlıyor. İsrail ordusu, hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde çoğu derme çatma çadırlarda kalan 1 milyona yakın Filistinliyi güney bölgelere sürgün etmek istiyor. Toprakları ve hayatları arasında seçim yapmaya zorlanan Filistinliler, kara saldırıları tehdidiyle bir kez daha zorla yerlerinden edilmeyle karşı karşıya.

SİYONİST ORDUDAN YENİ TEHDİT Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulundu. Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istedi. Adraee, "İsrail ordusu, Hamas'ı yenmeye kararlıdır ve tıpkı Gazze Şeridi'nin tamamında olduğu gibi Gazze kenti bölgesinde de büyük bir güçle operasyon yürütecektir" ifadelerini kullandı. İsrail, tahliye mesajının ve zorunlu göç haritasının bulunduğu broşürleri Gazze'nin dört bir yanına bıraktı. Gazze kentinin sakinleri ise ABD merkezli CNN'e, yeniden yerinden edilmektense evlerinde ölmeyi tercih edeceklerini bildirdi.