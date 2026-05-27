Siyonistlerden tehlikeli Mescid-i Aksa planı
Gözünü Mescid-i Aksa'ya diken soykırımcı İsrail'in tehlikeli bir planı daha devreye sokmak için ABD ile işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı. Middle East Eye sitesinin özel haberine göre ABD ile İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve anlaşmalar gereği Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa'daki Yahudi işgalini genişletmenin peşinde. Habere göre, ABD ve işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir plan üzerinde çalışıyor. Üst düzey yetkililere dayandırılan haber, Mescid-i Aksa'daki tarihi Ürdün vesayetinin sonlandırılarak kutsal mabedin doğrudan İsrail'in kontrolüne devredilmek istendiğini gözler önüne serdi. Hedeflenen bu yeni kirli plan, Mescid-i Aksa'nın asırlardır süregelen İslami kimliğini doğrudan hedef alarak, mekanı sözde "çok dinli bir merkeze" dönüştürmeyi ve bölgeyi siyonist çıkarlarla tamamen uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. İsrailli faşist bakanlar ve terörist Yahudi yerleşimciler son yıllarda Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.