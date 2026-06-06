Siyonistlerin ateşkes oyunu
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında ateşkes girişimi yine başarısızlıkla sonuçlandı. Söz konusu anlaşma İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve saldırıların durmasını sağlamadığı gerekçesiyle Hizbullah tarafından reddedildi. İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi daha öldü. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Netanyahu'dan Lübnan'a yönelik kara saldırısı için Trump'a baskı yapmasını istediği ortaya çıktı. BM, Lübnan'da 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.