Siyonistlerin saldırganlığı ABD’yi çökertiyor

Soykırımcı İsrail'in Ortadoğu'daki saldırganlığı ABD iç siyasetini karıştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Tel Aviv'in peşinden İran'a karşı başlattıkları savaşın çıkmazına girdi. Trump, İsrail'e verdikleri sonsuz destek nedeniyle birçok alanda köşeye sıkıştı. ABD iç siyaseti karıştı, Cumhuriyetçiler ikiye bölündü, Trump'a destek en düşük seviyelere indi, Pentagon'da füze stoku krizi yaşanıyor, ordudaki hasar yüksek...

Washington Post gazetesi, Savunma Bakanlığı Pentagon'a sızan gizli değerlendirme notuna ulaştı. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, azalan füze stokları ve muhrip yetersizliği nedeniyle hem İsrail'i hem de ABD anakarasını aynı anda korumanın imkânsız hale geldiğini belirterek alarm verdi.

YARALI ASKERLER FAZLA

CNN International'daki haberde de ABD ordusundaki "taktik çıkmazı" ele alındı. Buna göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) istihbarat birimindeki kıdemli bir subay, İran'a karşı yeni bir 'yaratıcı ve alışılmadık' fikirler istedi. Habere göre bu çağrı, ABD'nin aylardır süren İran operasyonlarının beklenen siyasi sonucu vermemesi ve Tahran'ı müzakere masasına döndürmekte zorlanması üzerine yapıldı.

The War Horse'un yayımladığı rapor, ABD ordusundaki yaralanmaların boyutunu ortaya koydu. Raporda, yüzlerce askerin yaralandığı ve çok sayıda personelin kafa travması geçirdiği belirtildi. İran savaşı sırasında ABD ordusunda toplam 653 yaralı bulunduğu, bunların 64'ünün üst düzey subay olduğu bildirilmişti.

AP'de yayınlanan ankete göre Amerikalıların üçte ikisi İran'a yönelik askeri operasyonu gereksiz buluyor.

PARTİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerde bölünme yaşanıyor. Parti içinde yeni akım doğuyor. "Önce Amerika" yaklaşımını benimseyen bu milliyetçiler, ülkelerinin artık İsrail için savaşmayı bırakmasını dile getiriyor.

ABD'de savaşa harcanan paraların ülkedeki sağlık alanı gibi hayati sektörlere yatırılmamasına dair tepkiler yükseliyor. Pew Research'e göre Amerikalıların % 73'ü sağlık hizmetlerinin maliyetini ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak görüyor.

ICE TUTUKLUYOR EKONOMİ ZAYIFLIYOR

Tepkilerle karşılaşan Trump yönetimi, milliyetçilerin desteğini yeniden kazanmak için göçmenlere baskıyı artırıyor. Ancak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından yapılan göçmen tutuklamaları ekonomiyi zora sokuyor. Tarım alanında işçi kaybı yüzde 25'leri aştı.

Üniversitelerde de kriz büyüyor. İsrail'i eleştiren öğrencilere yönelik baskılar nedeniyle dünyaca ünlü birçok üniversitenin akademik kadrolarında ciddi sorunlar başgösteriyor.