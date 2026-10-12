Siyonistlerin skandal planı seçim sonrasına ertelendi

İsrail basınında yer alan haberlerde, işgal altındaki Doğu Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlayan yasa dışı E1 Projesi için gelen ihale tekliflerinin en erken 19 Kasım 2026'da inceleneceği belirtildi.

Başsavcılığın 27 Ekim'de yapılması planlanan seçim döneminde herhangi bir müdahaleye engel olmak amacıyla aldığı karar, İsrail Arazi İdaresi tarafından onaylandı.

Karara göre, yasa dışı yerleşim projesi için müteahhitler tekliflerini 19 Ekim'de verecek olsa da gelen teklifleri inceleyecek kurul bir ay sonra toplanacak.