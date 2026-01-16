Siyonistlerin tek derdi Türkiye’yi karıştırmak

İsrail'in dış politika hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapan ve İsrail istihbarat teşkilatıyla iç içe çalışan düşünce kuruluşu BESA Center, çarpıcı bir Türkiye raporu yayımladı. "Boğaz'daki Silahlı Adam: 2026 Türkiye'si" başlıklı raporda Türkiye'nin artık eskisi gibi olmadığı; savunma sanayii sayesinde Suriye'den Gazze'ye, Kızıldeniz'den Afrika Boynuzu'na uzanan coğrafyada aktif bir tutum gösterdiği kaydedildi. Ankara'nın askeri olarak İsrail için 'ciddi bir tehdit' olduğu belirtilen raporda, Türkiye'ye karşı sahada mücadele edilemeyeceği, İran'daki gibi ekonomik gerekçeler üzerinden sokak eylemlerinin yaşanabileceği vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin bugüne kadar bu tür senaryoların üstesinden geldiği belirtilerek, "İran gibi Türkiye'de de geniş çaplı bir halk hareketi ihtimali göz ardı edilemez" ifadelerine yer verildi.

ARTIK KONTROL EDİLEMİYOR

Raporda, Başkan Erdoğan'ın 2026 yılı mesajlarına da atıf yapılarak; Türkiye'nin savunma sanayii, uzun menzilli füze kapasitesi, insansız hava ve deniz sistemleri üzerinden bütüncül bir askerî dönüşüm gerçekleştirdiği ifade edildi. Raporda Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Kafkasya ve Afrika Boynuzu'ndaki (Somali) varlığı da ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde fiilen kontrol alanları bulunduruyor, İsrail'in faaliyetlerini yakından izliyor ve stratejik derinlik oluşturmak ve diğer aktörlerin hareket serbestisini sınırlamak amacıyla istihbarat ve hava savunma unsurları konuşlandırıyor" denildi.