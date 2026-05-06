Siyonistlerin yüzünde korku var

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral, uçakla İstanbul'a getirildi. Yaşananları anlatan Oral, "Gemimize geldiler ellerimizi plastik kelepçelerle ters bağladılar. Botlara bindirip daha önce hazırladıkları büyük bir hapishane gemisine doldurdular, hayvan sürüsü gibi tekme tokatla bizi götürdüler" dedi. Yaklaşık 3 günün ardından adaya geldiklerini söyleyen Oral "Seyif ve Tihago kardeşimiz gelmeyecekse biz çıkmayacağız diyerek oturma eylemi yaptık. Zorla çıkarmaya çalıştılar. Kadın doktorları sürükleyerek çıkardılar. Adamlar iriyarı uzun boylular ama suratlarında korku vardı" ifadelerini kullandı.