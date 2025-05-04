‘Siyonizm tüm insanlık için tehdit’

Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, bir dizi ziyaret için geldiği Konya'da Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk halkının yapmış olduğu maddi ve manevi her türlü desteğin İslam kardeşliği adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tekruri, "Ne yazık ki İslam dünyasından gelen destek zayıf ve yetersiz. Türkiye hep bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep bizim yanımızda oldu. Bunun için minnettarız. Ancak daha fazla uluslararası baskı gerekiyor" dedi. Siyonist yapının yalnızca İslam dünyasına değil, tüm insanlığa tehdit oluşturduğunu ifade eden Tekruri, "ABD ve Batı, İsrail'i şımartmaya devam ediyor. Oysa İsrail'in dini ile onların dini farklı. Hıristiyanlar neden Yahudilere destek verirken, Müslümanlar Müslüman'a destek vermiyor? Bu, sorgulanması gereken bir çelişkidir" diye konuştu. Tekruri, "Mücadelemiz sürüyor ve biz kazanacağımıza inanıyoruz. Ancak dünyanın bu eşi benzeri görülmemiş zulme artık dur demesi gerekiyor" dedi.