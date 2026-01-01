Siyonizmin hedefi Türk hâkimiyeti

Siyonist İsrail'in, Somali'den ayrılan ve hiçbir devletin tanımadığı Somaliland'ı tanıması başta Türkiye olmak üzere birçok devletin tepkisini çekti. Türkiye'nin Somali başta olmak üzere Afrika ülkeleriyle stratejik ilişkiler geliştirdiği bir dönemde atılan adımın perde arkasını uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyen Dr. Durdu Mehmet Özdemir ile konuştuk.

Güçlü Türkiye'yi çıkarlarına karşı tehdit olarak gören İsrail, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisini de kendi çıkarlarına bir tehdit olarak tanımlamış ve Türkiye'nin bölgedeki etkisini kırmak için harekete geçmiş görünmektedir.

İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında İsrail'de gerçekleşen zirve ve alınan kararlar, DEAŞ unsurlarının hareketlenmesi, Suriye'deki son hareketlenmeler ve İsrail'in Somaliland'ı tanıması bir arada değerlendirildiğinde İsrail'in Türkiye'yi yıpratmaya yönelik yeni bir atağa kalktığını ifade edebiliriz.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması Türkiye'nin bölgedeki politikalarına bir karşı duruş, bir gözdağı niteliğindedir.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve ABD gibi devletlerin de Somaliland'ı tanımasına zemin hazırlayabilir. Bu, bölgedeki hassas dengeleri bozabilir. Türkiye'nin bu yaşananlar karşısında sessiz kalması mümkün değildir.